Dit houten woonpaleis is een baken van rust in een drukke stad

Aan de rand van Eindhoven in De Castiliëlaan is de afgelopen jaren een houten woonwijk gebouwd. In Buurtschap te Veld verrees het ene na het andere tiny house. Geen doorsnee woningen, maar huizen die door de creatieve geesten van bewoners zijn bedacht. Wonen in een groene en rustige omgeving. “Dat past bij het type bewoner. De woningen variëren van eenvoudige tot en met luxere houten huizen”, beschrijft Geert Ansems van Van Santvoort Makelaars uit Eindhoven. Op de buurtschap staat sinds enkele weken een fraai tiny house te koop voor 239.000 euro.

Op Buurtschap te Veld wonen mensen die graag de ruimte hebben. Ze genieten van hun vrijheid en zijn het liefst in de natuur. Als het om wonen gaat, staat duurzaamheid hoog op hun lijstje. “Alle voorzieningen bij de houten woningen zijn elektrisch. Op de daken liggen zonnepanelen. De woningen zijn uit hout opgetrokken. Dat houdt warmte vast in de woning en dat zorgt voor lagere lasten. De huizen zijn niet?alleen duurzaam qua energie, maar ook wat materialen betreft.”

Het huis aan de Groenendijk 58 is met 239.000 interessant geprijsd, vindt de makelaar. “Zeker voor een woonoppervlakte van 61 vierkante meter.?Daarnaast?is er niet bezuinigd op het interieur.?In het pand zitten een complete badkamer én een moderne keuken. In vergelijkbare appartementen in Eindhoven stap je pas in bij 350.000 euro.”

Volgens de makelaar verlaat de verkoper met gemengde gevoelens zijn huidige woning. “Hij is nog jong en heeft ervoor gekozen om naar het centrum van Eindhoven te verhuizen. Daar is iets meer reuring.” Het huis staat pas enkele weken te koop. Ondanks de vakantieperiode zijn er al meerdere bezichtigingen geweest. “Het pand is zeer?gewild.?Zo heeft een?van de potentiële kopers bijvoorbeeld een groot huis en wil kleiner gaan wonen. Zijn kinderen zijn al het huis uit.?Met een verhuizing wil hij een deel van de overwaarde van zijn huidige huis vrijmaken om leuke dingen te gaan doen.” De mogelijke kandidaten voor het tiny house komen volgens Ansems niet alleen uit Eindhoven. “Uit de regio komen kandidaten die dolgraag op de buurtschap willen wonen. Het zijn mensen die niet blij worden van de reuring of een appartement op Strijp S. Ze houden van rust en natuur."?

Volgens de makelaar is het tiny house verrassend ruim. “Er is geen overdaad, wel voldoende plek. In het huis zijn op de eerste verdieping twee slaapkamers, een balkon en een washok. Beneden is er een badkamer, een moderne keuken en een ruime woonkamer. Het is een woning voor een alleenstaande of voor met z’n tweeën. Zelfs met?één kind zou je er kunnen wonen.”

Met het wonen op de buurtschap woont een potentiële koper op een unieke plek, vindt Geert.?“Het zal voelen als een vrijstaand huis, terwijl het niet groter is dan een gemiddeld appartement in de stad. Dat is best wel uniek. Uiteraard heb je buren en woon je op redelijke afstand van elkaar. Iedereen maakt hier zijn eigen paleisje.”?

