Fietspaden hobbelen achteruit door bezuinigingen van gemeentes

In België dromen ze ervan, maar wij Brabanders zijn niet bepaald tevreden met onze fietspaden. Losliggende tegels of gaten in het wegdek zorgen op veel plekken voor een hobbelige rit. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, maar door bezuinigingen is daar niet altijd genoeg geld voor. "Gemeentes worstelen daarmee. Het is echt een geldprobleem", legt Aad Smits van de Fietsersbond uit.

Het fietspad aan de Boskantseweg in Boskant is er zo eentje waar het wegdek niet op orde is. In het pad zitten veel hobbels en daardoor zijn al meerdere keren valpartijen en ongelukken geweest. Na een oproep van Omroep Brabant laten veel mensen weten dat er nog veel meer fietspaden in de provincie zijn waar het wegdek niet goed is.

Degene die verantwoordelijk is, moet ervoor zorgen dat het fietspad er goed bij ligt. "Gemeentes werken vaak met een tienjarig of vijftienjarig schema waarin de paden aan de beurt komen", zegt Smits. "Als een fietspad er nu slecht bij ligt, maar over twee of drie jaar aan de beurt is voor onderhoud, ga je het niet al een paar jaar eerder aanpakken."

Voor de meeste fietspaden zijn gemeentes zelf verantwoordelijk. Provinciale fietspaden zijn er een stuk minder. Andere fietspaden vallen onder Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten en in een enkel geval onder een waterschap.

Ook is per gemeente verschillend waar het geld uit het potje voor onderhoud naartoe gaat. "Ze krijgen steeds minder geld vanuit de overheid. Ga je dan je geld gebruiken voor de bibliotheek, de zwembaden of een fietspad?"

Fietspaden dicht door bezuinigingen

Staatsbosbeheer heeft ook last van de bezuinigingen. Bij natuurgebied Boswachterij Dorst bij Breda is het zelfs zo erg dat sommige fietspaden moesten worden gesloten. "Wij begrijpen waarom ze dat doen, maar dit wil je niet. Het zijn vaak verbindingen van dorp naar dorp. Die kun je niet zomaar afsluiten. Wij gaan als Fietsersbond met ze in gesprek om te kijken hoe we dit het best kunnen vormgeven."

Een slecht fietspad heeft overigens niet alleen met onderhoud te maken. "Er worden veel kabels en leidingen vernieuwd. Het asfalt wordt opengesneden en dan worden er wat tegels teruggelegd. Dat hobbelt en gaat verzakken", legt Smits uit. "En in het buitengebied zijn landbouwvoertuigen een probleem. Vroeger waren ze niet zo groot, maar nu wel. Ze rijden de fietspaden soms aan gort."

Gloednieuw fietspad naar Olland

Toch is het volgens Smits niet alleen maar kommer en kwel in onze provincie. "In Sint-Oedenrode lag een heel slecht fietspad naar Olland toe. Dat is begin dit jaar op een geweldige manier opgeknapt, dus het kán wel. En als je het echt goed aanlegt en investeert kun je veel problemen voorkomen."

De Fietsersbond is daarnaast met de provincie bezig met een regionaal verbindend fietsroutenetwerk. "We kijken onder andere met de gemeente Heusden naar welke routes belangrijk zijn en hoe je dit kunt aanpakken. De provincie helpt vervolgens mee door onder andere te investeren."

Aansprakelijk bij ongeluk

Fietsers kunnen een gat in het wegdek of een hobbelig fietspad melden. Voor problemen op de Brabantse knooppuntenroute is er een speciaal meldpunt van VisitBrabant. In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk. "Dan kun je bijvoorbeeld via de BuitenBeter-app een melding doen. Dat werkt over het algemeen goed en gemeentes reageren wel positief. Een gat moeten ze ook wel gelijk aanpakken want als je dat niet doet en er gebeuren ongelukken dan ben je aansprakelijk als gemeente."