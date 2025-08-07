Advertentie
Brandweer takelt jonge koe uit beek, moeder kijkt langs de kant bezorgd toe
Vandaag om 11:43 • Aangepast vandaag om 12:29
De brandweer heeft donderdagmorgen een jong rund uit het water naast een wei aan de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten gered. Het werd met een kraan uit de beek getakeld, waar moeders langs de kant het dier op stond te wachten. Het dier raakte niet gewond.
Hoe het rund in het water terecht kwam, is niet bekend.
