Brandweer takelt jonge koe uit beek, moeder kijkt langs de kant bezorgd toe

Vandaag om 11:43 • Aangepast vandaag om 12:29
Omroep Brabant
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
De brandweer heeft donderdagmorgen een jong rund uit het water naast een wei aan de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten gered. Het werd met een kraan uit de beek getakeld, waar moeders langs de kant het dier op stond te wachten. Het dier raakte niet gewond.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Hoe het rund in het water terecht kwam, is niet bekend.

