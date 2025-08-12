‘De puist van Oisterwijk’ mag van bewoners snel worden opgeruimd

De Kerkstraat in Oisterwijk staat vol met prachtige huizen met de mooiste gevels. Maar aan het einde van de monumentale straat staat een verloederd wit huis. Alle ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. De groene aanslag op de muren verraadt dat het al een tijdje zo is. “Schandalig dat dit te vinden is in Oisterwijk, het is een schande”, vertelt een voorbijganger die met zijn hond langs het huis loopt. De laatste bijdrage van de zomerserie De Kerkstraat komt vandaag uit Oisterwijk.

Het is geen fraai beeld voor de bewoners die recht tegenover het huis wonen. Zo ook voor ‘buurman’ Cees Peters. Hij woont op de hoek van de Kerkstraat en de Rode Brugstraat. Die plek noemt hij al vijftig jaar thuis. Het dichtgetimmerde huis is voor hem een hoofdpijndossier.

Ooit zat bakker Jan Kosters in het huis. “Tot tien jaar geleden zag het er heel netjes uit. Vooral de vrouw van de bakker was heel secuur op het huis”, vertelt Cees aan Omroep Tilburg, terwijl hij naar het huis staart. Het is hem een doorn in het oog. “Dit is de enige vieze, gore rotplek in het dorp. We hebben hier ook een tijd jongeren gehad die op het dak van het huis klommen. Maar ik ben het meest bang voor brand. Dan ben ik nog niet jarig”, verzucht hij.

Jarenlang gebakkelei

Achter het witte huis zijn meerdere leegstaande huizen te vinden, en ook een voormalige kartonfabriek. Al meerdere keren zijn er plannen voor de plek bedacht, maar de gemeente, projectontwikkelaars en bewoners konden het niet eens worden. Tot vorig jaar.

Op de locatie van de verpauperde huizen moeten 29 woningen komen: van studio’s in het sociale huursegment tot duurdere huurappartementen. De gemeente heeft op 19 juni groen licht gegeven voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor flora en fauna. Momenteel is de aanvraag hiervoor nog in voorbereiding bij de ontwikkelaar. Het is nog niet bekend wanneer de sloopwerkzaamheden van start gaan.

Buurman Cees Peters durft nog niet echt blij te zijn met de nieuwe plannen voor de dichtgetimmerde straat. Voor hem is het: eerst zien, dan geloven. “We hebben de tekeningen gezien, en als het gebouwd wordt volgens de tekening, ben ik tevreden. Ik hoop echt dat dat volgend jaar gaat gebeuren”, vertelt Cees.