Beginnend bestuurder rijdt 80 kilometer te hard langs wegwerkzaamheden

Een 23-jarige automobilist uit Den Haag is donderdagmorgen zijn rijbewijs kwijtgeraakt op de A16 bij knooppunt Princeville in Breda. De bestuurder reed 80 kilometer te hard op een plek waar werkzaamheden zijn. De persoon reed 155, waar je 70 mag.

"Dergelijke overschrijdingen brengen ernstige risico's met zich mee, voor zowel wegwerkers als medeweggebruikers", zegt de verkeerspolitie. Het rijgedrag is volgens hen levensgevaarlijk. Zijn rijbewijs is meteen afgepakt. De bestuurder krijgt een proces-verbaal en moet naar een cursus van het CBR.