Automobilist overleden bij frontale aanrijding, andere bestuurder bekneld
Vandaag om 13:08 • Aangepast vandaag om 14:01
Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Altenaweg in Waalwijk is donderdag aan het begin van de middag een automobilist overleden. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. De andere bestuurder zat bekneld.
De auto's botsten frontaal op elkaar. Een van de bestuurders zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Voor de andere bestuurder werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten.
De ravage op de weg, die parallel loopt aan de A59, is groot.
Behalve de traumahelikopter kwamen meerdere ambulances, de brandweer en de politie op het ongeluk af. De weg is afgezet voor onderzoek.
Op de Altenaweg gebeuren vaker verkeersongelukken. In juni raakte een motorrijder zwaargewond, in maart een wielrenner en in januari dit jaar een bestuurder van een fatbike.
