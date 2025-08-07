Automobilist overleden bij frontale aanrijding, andere bestuurder bekneld

Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Altenaweg in Waalwijk is donderdag aan het begin van de middag een automobilist overleden. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. De andere bestuurder zat bekneld.

De auto's botsten frontaal op elkaar. Een van de bestuurders zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Voor de andere bestuurder werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten.