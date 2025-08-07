Navigatie overslaan

Automobilist overleden bij frontale aanrijding, andere bestuurder bekneld

Vandaag om 13:08 • Aangepast vandaag om 14:01
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
nl
Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Altenaweg in Waalwijk is donderdag aan het begin van de middag een automobilist overleden. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. De andere bestuurder zat bekneld.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De auto's botsten frontaal op elkaar. Een van de bestuurders zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Voor de andere bestuurder werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten.

De ravage op de weg, die parallel loopt aan de A59, is groot.

Behalve de traumahelikopter kwamen meerdere ambulances, de brandweer en de politie op het ongeluk af. De weg is afgezet voor onderzoek.

Op de Altenaweg gebeuren vaker verkeersongelukken. In juni raakte een motorrijder zwaargewond, in maart een wielrenner en in januari dit jaar een bestuurder van een fatbike.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!