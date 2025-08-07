Navigatie overslaan
Man (29) uit Honselersdijk omgekomen bij frontale botsing in Waalwijk

Vandaag om 13:08 • Aangepast vandaag om 23:28
De automobilist die donderdagmiddag omkwam bij een ernstig auto-ongeluk in Waalwijk is een 29-jarige man uit Honselersdijk. Dat schrijft de politie op X. "We wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."
Twee auto's botsten frontaal op elkaar op de Altenaweg. Voor de 29-jarige man werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hulp mocht voor hem niet meer baten. De andere automobilist raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd.

De ravage op de weg, die parallel loopt aan de A59, is groot.

Behalve de traumahelikopter kwamen meerdere ambulances, de brandweer en de politie op het ongeluk af. De weg was afgezet voor onderzoek.

Op de Altenaweg gebeuren vaker verkeersongelukken. In juni raakte een motorrijder zwaargewond, in maart een wielrenner en in januari dit jaar een bestuurder van een fatbike.

