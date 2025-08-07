Man (29) uit Honselersdijk omgekomen bij frontale botsing in Waalwijk

De automobilist die donderdagmiddag omkwam bij een ernstig auto-ongeluk in Waalwijk is een 29-jarige man uit Honselersdijk. Dat schrijft de politie op X. "We wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."

Twee auto's botsten frontaal op elkaar op de Altenaweg. Voor de 29-jarige man werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hulp mocht voor hem niet meer baten. De andere automobilist raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd.