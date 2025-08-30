Lozen bij Daas gaat maar door: ‘Half Brabant komt hier onderhand lozen’

Het illegaal lozen van afvalwater rondom het terrein van mestverwerker en varkenshouderij Daas in Wintelre is de afgelopen jaren, ondanks een eerdere strafrechtelijke veroordeling voor mestfraude, gewoon doorgegaan. Sterker nog: ‘Volgens mij komt hier onderhand half Brabant lozen’, schreef een ambtenaar over wat er gaande is op het terrein.

De gemeente Eersel werkt nu aan een nieuwe bestuurlijke dwangsom voor ‘alle milieu- en ruimtelijke overtredingen’, waaronder de afvalwaterlozingen, die Daas de afgelopen jaren heeft begaan. Dit alles blijkt uit documenten die Eersel openbaar heeft gemaakt, na een Wet open overheid (Woo) verzoek dat Omroep Brabant in juli 2023 heeft ingediend. Daas vocht de openbaarmaking van de documenten aan, maar na een lange juridische strijd zijn de eerste documenten nu openbaar geworden. ‘Dan is die de mijne’

In augustus 2021 deden handhavers van de gemeente een controle bij het bedrijf in Wintelre. Ze zagen dat de bestuurder van een tankwagen een rioolput opende en daarin loosde. De ambtenaren vroegen hem daarop waarom hij loosde, waarop die antwoordde: “Ik loos toiletwater in het riool, dus geen afvalwater. Het zijn gewoon de uitwerpselen die jij en ik elke dag maken”, staat in de documenten.

Mestfraude en dode bomen Het bedrijf van Daas komt regelmatig in het nieuws omdat het milieuregels overtreedt. Zo werd deze week duidelijk dat bomen en gewassen op een stuk grond in Eindhoven zijn doodgegaan, omdat een mestzak van het bedrijf van Daas is gaan lekken. Daardoor kwam naar schatting 180.000 liter afvalwater in de grond terecht. Ook verder in het verleden maakte het bedrijf zich schuldig aan mestfraude en valsheid in geschrifte.

Daarop kwam er iemand naar de handhavers toe. De naam is gelakt, maar het is Pierre Daas, zo geeft hij later toe aan Omroep Brabant. “Jullie moeten hier snel weggaan want ik mag lozen in het riool, ik betaal 1 euro 50 per kuub aan het waterschap voor het lozen. Ik wil hier geen handhaving meer op mijn terrein en als ik hier nog ooit iemand van jullie zie, dan is die de mijne. Waag het niet om foto’s te maken”, staat in de documenten.

Op de vraag hoe dit destijds werd opgevat door de ambtenaar en waarom er geen aangifte is gedaan van bedreiging, zegt de gemeente nu: “De toezichthouder die destijds de controle heeft verricht zag dit niet als bedreiging.” Daas zelf zegt hierover: “Het was pure frustratie. Maar over het algemeen zijn de verhoudingen met de gemeente Eersel goed.” ‘Half Brabant loost hier’

Ook in de periode daarna zien handhavers van de gemeente meerdere keren dat er geloosd wordt op of rondom het terrein in Wintelre. Zo schrijft een ambtenaar in mei 2022: “Gisteren was den [naam gelakt – red.] weer aan het lozen, deze keer niet zelf maar een ander bedrijf. (…) Volgens mij komt hier onderhand half Brabant lozen.” Daas ontkent dat andere bedrijven lozen op zijn terrein. “Het kan zijn dat er wel eens voertuigen van derde bedrijven komen, die een opdracht van ons hebben”, zegt Daas. De gemeente zegt echter: “Uit diverse controles blijkt dat in opdracht van de heer Daas afval wordt geloosd.” De gemeente wilde daartegen gaan optreden, maar trok een bestuurlijke boete uiteindelijk in omdat er fouten waren gemaakt in de procedure. Toezicht op riool

De gemeente laat weten dat er toezicht wordt gehouden op de toestand van het riool. “Er vinden regelmatig controles plaats door de toezichthouders van de gemeente Eersel. Ook is er contact met het waterschap en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit”, zegt een woordvoerder. “In 2024 is er in samenwerking met de omgevingsdienst een voornemen voor een last onder dwangsom voor alle milieu- en ruimtelijke overtredingen verstuurd naar de heer Daas. Er is nog geen definitieve last opgelegd”, aldus de gemeente. Het is nog niet bekend of en wanneer hier vervolg aan wordt gegeven.