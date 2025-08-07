Vrouw overleden na woningbrand, ze raakte ernstig gewond

De vrouw die woensdagmiddag zwaargewond raakte door een brand in haar huis aan de Prins Willemstraat in Klundert, is overleden. De politie laat weten dat zij 'als gevolg van de brand' om het leven gekomen is.

Hoe de brand in het huis is ontstaan, is niet bekend. De buren van de vrouw kwamen haar in shock en zwaargewond tegen in het steegje achter haar huis, terwijl de woning in lichterlaaie stond.