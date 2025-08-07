Navigatie overslaan

Zwaargewonde bewoonster overleden na woningbrand

Vandaag om 13:59 • Aangepast vandaag om 15:58
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
nl
De vrouw die woensdagmiddag zwaargewond raakte door een brand in haar huis aan de Prins Willemstraat in Klundert, is overleden. De politie laat donderdag weten dat zij 'als gevolg van de brand' om het leven gekomen is.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Hoe de brand in het huis is ontstaan, is niet bekend. De buren van de vrouw kwamen haar in shock en zwaargewond tegen in het steegje achter haar huis, terwijl de woning in lichterlaaie stond.

Het maakte diepe indruk op hen. Zes huizen moesten vanwege brandgevaar en stank worden ontruimd.

De bewoonster werd naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Maar donderdag werd duidelijk dat ze de brand niet heeft overleefd.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!