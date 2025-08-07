Zwaargewonde bewoonster overleden na woningbrand

De vrouw die woensdagmiddag zwaargewond raakte door een brand in haar huis aan de Prins Willemstraat in Klundert, is overleden. De politie laat donderdag weten dat zij 'als gevolg van de brand' om het leven gekomen is.

Hoe de brand in het huis is ontstaan, is niet bekend. De buren van de vrouw kwamen haar in shock en zwaargewond tegen in het steegje achter haar huis, terwijl de woning in lichterlaaie stond.

Het maakte diepe indruk op hen. Zes huizen moesten vanwege brandgevaar en stank worden ontruimd. De bewoonster werd naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Maar donderdag werd duidelijk dat ze de brand niet heeft overleefd.