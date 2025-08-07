'Je breekt je nek', dit zijn volgens jullie de slechtste fietspaden

Hobbelig, schots en scheef en je wordt er helemaal door elkaar geschud. Nee, het is geen nieuwe kermisattractie, maar het zijn de Brabantse fietspaden. Na een oproep van Omroep Brabant blijkt dat mensen vooral veel klachten hebben over fietspaden in het oosten van de provincie.

De twijfelachtige eer van slechtste fietspad gaat naar het pad tussen Gemert en Boekel. Volgens Jolanda Kesseler liggen de tegels hier al enkele jaren scheef en omhoog. "Fiets er maar een keer over, dan kom je er het best achter hoe hobbelig het is", zegt ze. "Dit is zo'n kastje-muur-verhaal tussen gemeenten en provincie. Ondertussen gebeurt er gewoon niets, vreselijk." Ook Martie Sleegers is niet te spreken over de tegels van dit fietspad. "Iemand met normale bandjes kan zijn nek breken door die ruimtes tussen de tegels." Zo denkt Wim er ook over. Hij noemt het pad een nachtmerrie. "Wij fietsen met een tandem omdat mijn vrouw blind is en we gaan vaak via andere wegen, bijvoorbeeld over Esdonk naar Gemert. En zo zijn bijna alle fietspaden in de buurt geen pretje."

Fietspad tussen Gemert en Boekel (foto: Jolanda Kesseler).

Van Gemert naar Boekel

Op een gedeelde eerste plaats met het fietspad tussen Gemert en Boekel staat het fietspad in Boskant. Jeanne van Uden noemt het een 'echt hobbelpad'. "Ge wordt helemaal door elkaar geschud." Iemand anders noemt het zelfs 'levensgevaarlijk'. En ook Lisette Matuszweski vindt er wat van: "De kasseien in België zijn er niks bij." Volgens Nicole van Erp kun je er niet normaal fietsen. "Met twee handen aan het stuur dender je er nog bijna vanaf."

Van Geldrop naar Waalre

Als we verder fietsen door de reacties, komen we uit bij het pad van Geldrop naar Waalre. Volgens Floris Boele kan dat nog wel wat aandacht gebruiken. "Op een groot aantal plekken is het gevaarlijk om te fietsen en op een stuk ligt zelfs een boomstam met uitstekende takresten. Het fietspad is over de gehele lengte onvoldoende breed om elkaar te passeren. Voor duofietsers is het gewoon te smal", laat hij weten. "Het fietspad ligt er op zijn minst al twintig jaar in deze staat bij. Tijd dat er wat gebeurt om het huidige verkeer goed te kunnen laten verlopen." Peeldijk in Milheeze

Het rondje vervolgt zich naar het fietspad op de Peeldijk tussen Milheeze en De Rips. "Het is zo slecht dat fietsers vaak op de weg gaan fietsen. Dit leidt tot onveilige situaties", zegt Ingrid. "Ook het fietspad tussen Milheeze en Deurne, de Milheezerweg, is slecht."

Het fietspad naast de Peeldijk vlak bij Milheeze (foto: Google Streetview).

Losse tegels in Tilburg

Ook over de fietspaden in de omgeving van Tilburg zijn klachten. Zo worden de Enseschotsebaan van Berkel-Enschot naar Tilburg genoemd. "In Tilburg zijn de fietspaden bijna niet meer te onderscheiden van een grasveld", zegt Tony van Doren erover. Iets verder bij Spoordonk is het er volgens Hanneke nog erger aan toe. "Zo erg dat wielrenners met hun banden tussen de gleuven blijven haken en vallen. De losse tegels liggen zo gevaarlijk dat je gelanceerd wordt. Je kan niks in je fietsmandje hebben, want dat vlieg eruit als je over die achtbaan fietst", zegt ze. "Er zijn al meerdere mensen met hun fiets gevallen die daarna naar het ziekenhuis moesten omdat ze wat gebroken hadden." Hanneke is dan ook al vijf jaar met de gemeente in contact over de slechte fietspaden. "Maar ze schepen ons af." Gaten en hobbels in Eindhoven

In de regio Eindhoven wordt het fietspad bij de hoofdweg in Acht 'ontiegelijk slecht' genoemd. Ook de Landsardseweg is geen pretje voor fietsers, vindt Jaap Blom. "Met alle diversiteit aan soorten fietsen is het niet meer te verdedigen dat het fietspad langs de Landsardseweg nog steeds zo smal is en ook nog eens verkeer in beide richtingen heeft. In het donker is het soms levensgevaarlijk." En tussen Oirschot en Best is het volgens mevrouw Evers ook niet best. "Zo slecht met alle kapotte stukken steen, gaten en hobbels. Ik ben er in de winter al eens flink gevallen met de nodige schade aan fiets en kleding. Gemeente Oirschot is verantwoordelijk, maar doet er niets aan." In Bosrand wordt actie gevoerd voor een beter fietspad:



Bonkend hoofd in Boxtel

In Boxtel wordt het Voetakkerpad 'beroerd' genoemd, maar ook het fietspad tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel is niet optimaal. "Op een kort stuk zijn veel bulten en kuilen door boomwortels. Ik ben er net weer overheen gefietst en je krijgt steeds zo'n harde bonk die door dreunt in je hoofd", zegt Mieke uit Boxtel. Schaijk en Maashorst

Marion de Jong woont in Schaijk en heeft een scootmobiel. "Het is bijna onmogelijk om vanuit Schaijk naar Zeeland of Uden te gaan. Er ligt aan twee kanten van de Zeelandsedreef een verschrikkelijk fietspad. We hebben dit al jaren geleden aangegeven aan de gemeente", zegt ze. "Soms wordt er een stukje aangepast, maar het is inmiddels een lappendeken." In Maashorst zijn volgens Kees van der Loop veel fietspaden slecht. "Vooral in het buitengebied van Zeeland. Een fietspad aanleggen is één, maar het onderhouden is zeker twee. En daar blijft de gemeente fors mee achter. De bedoeling is dat we met z'n allen meer gaan fietsen, echter de slechte fietspaden moedigen dit niet aan." Weinig klachten uit het westen

Niet veel mensen klaagden over de fietspaden in het westen van de provincie. Dat betekent niet dat het daar allemaal koek en ei is in de fietswereld. De fietspaden in natuurgebied Duiventoren in Dongen en de paden in Zundert worden genoemd. En Eigje van der Mast is niet te spreken over het Halvezolenpad in Waalwijk. Daar zitten gaten in het fietspad.

Hobbels in het Halve Zolenpad (foto: Eigje van der Mast).