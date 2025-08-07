'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen." Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

"Het had niet slechter kunnen uitpakken."

De uitspraak heeft volgens hem invloed op hoe je als consument naar het merk kijkt. "Zo’n strafzaak blijft bij veel mensen in het hoofd hangen. De uitspraak van de rechter vind ik heel heftig. Frits kreeg er van alle kanten van langs. Het had niet slechter kunnen uitpakken. Dit is een dreun en voor het imago van Jumbo een volslagen ramp." Deze dag is volgens de supermarktdeskundige een cruciaal moment in de familiegeschiedenis van de familie Van Eerd. "Het is heel moeilijk te voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Laten ze de schade over zich heen komen en zetten ze het bedrijf van hun vader voort, of is dit het moment om zaken te veranderen?" Moers vraagt zich af of de familie in staat zal zijn om het bedrijf, in het ergste geval, door te verkopen. "Misschien voelen ze een verplichting naar hun vader Karel toe, om dat niet te doen. Die heeft een heel sympathiek merk weten op te bouwen dat nu onder druk staat."

"Frits blijft voor één derde eigenaar. Dat maakt het ongelofelijk lastig."