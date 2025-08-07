Jumbo reageert op celstraf oud-topman: 'We leven mee met Frits'

Supermarktketen Jumbo noemt de uitspraak in de zaak tegen zijn voormalig topman Frits van Eerd een 'ingrijpend moment' voor hemzelf en zijn familie. Frits van Eerd werd donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. "We leven mee met Frits en zijn naasten", laat een woordvoerder weten.

De hele aanklacht aan zijn adres is bewezen en er is volgens de rechters geen aanleiding voor een deels voorwaardelijke straf, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had gevraagd. Vanwege zijn voorbeeldfunctie als voormalig supermarktbaas besloten de rechters een zwaardere straf op te leggen dan eerder was geëist.

De woordvoerder benadrukt dat Jumbo geen partij was in deze zaak, maar dat Van Eerd privé betrokken was. "De uitspraak heeft geen gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen Jumbo", zegt ze.

Van Eerd werd in september 2022 opgepakt. Kort daarna trad hij af als topman van Jumbo. In zijn huis en in zijn werkplaats werd bijna 450.000 euro aan contant geld gevonden. Het geld werd gevonden in onder meer een koelkast en in boeken.

Bekijk hier de uitspraak en de reactie van zijn advocaat: