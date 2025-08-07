Virgil van Dijk genomineerd voor prestigieuze Gouden Bal

Virgil van Dijk is een van de genomineerden voor de Gouden Bal voor de beste voetballer van de wereld. De Bredanaar won afgelopen seizoen met Liverpool de landstitel. Ook oud-PSV'er Denzel Dumfries is genomineerd. Samen zijn ze de enige twee Nederlanders in de lijst van in totaal dertig genomineerden.

De komende editie van de 'Ballon d’Or' vindt op 22 september plaats in Parijs. Vorig jaar ging de prijs naar de Spanjaard Rodri. In 2019 eindigde de Van Dijk achter Lionel Messi als tweede op het Gouden Bal-gala.

Belangrijke kracht van Liverpool

Van Dijk won meerdere grote prijzen met Liverpool, waaronder de Champions League en Engelse landstitels. De bijna twee meter lange Oranje-international kwam in januari 2018 over van Southampton en groeide al snel uit tot een van de belangrijkste krachten van Liverpool.

Arne Slot, de trainer van Liverpool en dus van Van Dijk, behoort ook tot de genomineerden, maar dan voor de titel beste coach.

Dumfries genomineerd

Naast Van Dijk is oud-PSV'er Denzel Dumfries de enige andere Nederlander in de lijst met genomineerden. Dumfries bereikte met Internazionale de finale van de Champions League. In de halve finales tegen FC Barcelona speelde Dumfries een belangrijke rol.