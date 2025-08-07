A16 uren dicht na ongeluk met vrachtwagen

Door een ongeluk met een vrachtwagen was de A16 donderdagmiddag uren dicht vanuit België richting Breda. Rond acht uur ging de weg weer deels open. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Galder.

Eerder meldde de ANWB dat de weg naar verwachting nog de hele avond dicht zou blijven, maar dat bleek dus niet het geval. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De vrachtwagen belandde in de middenberm op de snelweg. De geleiderail liep daarbij schade op en de vrachtwagen moest worden gesleept.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.