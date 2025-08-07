Navigatie overslaan

Ongeluk met vrachtwagen op A16: weg hele avond dicht, verwacht de ANWB

Vandaag om 17:13 • Aangepast vandaag om 17:36
Foto: Persbureau Heitink.
Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A16 donderdagmiddag dicht vanuit België richting Breda. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Galder. De ANWB verwacht dat de snelweg de hele avond dicht blijft.
Ron Vorstermans

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De vrachtwagen is in de middenberm op de snelweg beland. De geleiderail heeft daarbij schade opgelopen.

Er is een omleiding richting Breda ingesteld via de A58 , A27 en A59, meldt Rijkswaterstaat.

