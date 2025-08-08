Marlies vangt katten op in de jungle van Costa Rica

Van Colombia naar de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en uiteindelijk Costa Rica. De reis van Marlies de Louw (34) uit Ommel eindigde vijf jaar geleden in de jungle van Talamanca door de uitbraak van corona. Wat begon met de opvang van één katje, groeide uit tot een eigen dierenasiel. Inmiddels heeft ze al bijna 1100 katten en 25 honden geholpen aan een betere toekomst.

Marlies was al eens op vakantie geweest in de regio, maar strandde daar definitief toen haar relatie uit ging en de coronapandemie uitbrak tijdens een rondreis door Midden- en Zuid-Amerika. "De wereld stond ineens stil. Ik kon terug naar mijn ouders in Nederland, maar koos ervoor om hier op het strand blijven," vertelt ze. Via een oproep op sociale media ving ze een eerste katje op. Dat werden er snel meer, toen haar telefoonnummer werd verspreid. In korte tijd groeide haar opvang uit van twee naar twintig katten. Ze ving ze eerst op in haar eigen huis, maar woont nu in een boerderijtje in de bergen op een stuk grond van zes hectare. Ze heeft daarmee het eerste dierenasiel in de regio.

"Ik heb geleerd om katten zelf infuus te geven als ze uitgedroogd zijn."

Hoewel Marlies opgroeide op een boerderij met twee katten en een hond, had ze weinig ervaring met de opvang van dieren. De afgelopen jaren leerde ze veel bij. Vooral dankzij haar beste vriendin en zus, want zij zijn allebei dierenarts. Ook via internet pikte ze dingen op. "Ik weet nu hoe ik de katten een infuus kan geven als ze uitgedroogd zijn, kan ze (onofficieel) injecties toedienen en hun wonden verzorgen en verbinden", vertelt ze ietwat trots.

Het onderkomen van Marlies en de katten. (foto: Marlies de Louw).

Alle dieren die binnenkomen worden ontwormd, gevaccineerd, gesteriliseerd en getest op ziektes. Nieuwe katjes blijven eerst twee weken in quarantaine. Na de sterilisatie worden ze voorbereid op adoptie. De meeste katten blijven vier tot zes maanden. Voor sterilisaties en operaties moet Marlies soms uren rijden. Daarom verleent ze de eerste hulp zelf.

"Het belangrijkste is dat de katjes blij zijn."

Dagelijks is ze twaalf uur aan het werk in haar asiel. "Ik zie het niet als werk. Het is echt een hobby en ik doe het met heel veel plezier." Alleen op maandag krijgt ze hulp van de buurman. Daarnaast werkt ze nog twee uur per dag als freelance klantenservicemedewerkster voor Nederlandse bedrijven. Ook heeft ze een tweedehands winkeltje om extra geld te verdienen voor katjes.

Foto: Marlies de Louw.

Het asiel draait verder op donaties, waar ze voer, medicatie en andere spullen van koopt. Ze hoopt uiteindelijk een groter stuk grond te kunnen bemachtigen om zo meer ruimte voor de dieren te creëren. "Het belangrijkste is dat de katjes blij zijn. Ik wil niet dat ze zich ongelukkig voelen, maar een mooie tijd hebben. Ik dans ook met de hondjes of ren met puppy's in de tuin."

"Als mensen een kat willen tegen ratten, laat ik ze een schuwe kat adopteren."

Hoewel ze eigenlijk plek heeft voor tachtig katten, vangt ze er nu al honderd op. Marlies wil het liefst alle dieren helpen, maar ze moet keuzes maken. "Katjes zonder moeder en jonger dan twee maanden accepteer ik altijd." Volwassen katten worden na sterilisatie vaak weer vrijgelaten. Ook verwilderde katten worden geholpen om verdere voortplanting te voorkomen.

Katjes komen soms ook gewond binnen (Foto: Marlies de Louw).

Inmiddels wonen er katten van Marlies in Canada, Argentinië, Indonesië, Duitsland, Frankrijk en Mexico. Wie een kat wil adopteren - adoptie kost 20 euro - kan haar via sociale media bereiken. Haar adres deelt ze pas later, om te voorkomen dat mensen zomaar dieren in haar tuin dumpen. Toekomstige eigenaren moeten een stabiele thuissituatie en een plan B hebben. "Als mensen een kat willen tegen ratten, laat ik ze een schuwe kat adopteren."

"Soms heb ik het gevoel dat het leven mij hier naar toe geleid heeft"

Voorheen werkte ze bij grote, gesponsorde evenementen voor Heineken, zoals de Formule 1 en Champions League. "Dat heb ik omgeruild voor de katten." Eén keer per jaar bezoekt ze haar familie in Nederland, maar ze vindt haar geboorteland overbevolkt. "Daar krijg ik stress van. Hier vind ik rust, ruimte en vriendelijke mensen."

Foto: Marlies de Louw.