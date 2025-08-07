Drie zwaargewonden na explosie en grote brand in appartementencomplex

Bij een grote brand in een appartementencomplex aan de Brahmslaan in Eindhoven zijn donderdagavond drie zwaargewonden gevallen. Aan de uitslaande brand ging een ontploffing op een balkon vooraf. De brand woedde uiteindelijk op twee verdiepingen in verschillende appartementen.

De brand was rond half elf onder controle. De bewoners van het complex hebben hun woning tijdelijk moeten verlaten. De hulpdiensten gaan kijken wie kunnen terugkeren naar hun huis en wie elders onderdak krijgt donderdagnacht.

Gevel eruit geslagen

De brand brak iets voor negen uur uit in een appartement op de derde verdieping van het appartementencomplex. Daarna sloeg het vuur over op de vierde verdieping. De gevel van het appartement waar de brand uitbrak is verwoest.

Volgens getuigen is die gevel 'uit het appartement geklapt' na een luide knal. Ook de brandweer houdt rekening met een ontploffing voorafgaand aan de brand. Rondom het complex lag heel veel glas, met name op de parkeerplaats naast de flat.

'Mensen zaten vast'

Een getuige zegt dat er mensen vastzaten op het balkon direct naast het appartement waar de brand uitbrak. "Naast ze was alleen maar vuur te zien. Die mensen leken gewond en konden volgens mij niet aan de achterkant naar buiten. Het was verschrikkelijk", vertelt ze.

Een vrouw die recht boven het appartement woont waar de brand uitbrak, maakt zich zorgen om haar kat. Ze was zelf niet thuis toen de brand uitbrak. "Ik heb geen idee wat de bedoeling is", zegt ze. Haar kat is rond kwart over elf nog niet terecht.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de Brahmslaan: