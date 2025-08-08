Brand in autobedrijf, luid inbraakalarm maakt buurtbewoners wakker

In het gebouw van Autoservice Eindhoven aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven heeft donderdagnacht brand gewoed. Agenten ontdekten het vuur nadat het inbraakalarm afging en schakelden de brandweer in. Buurtbewoners werden wakker omdat het alarm lange tijd bleef loeien.

De brandweer rukte uit met twee bluswagens en een hoogwerker. Een ruit werd open gezaagd om het gebouw te kunnen binnengaan. De brandhaard was snel gevonden en geblust. Wat precies in brand stond, is niet bekendgemaakt.

Wakker

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die kwam zowel voor als achter uit het gebouw. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met het ventileren van het pand.

De garage bevindt zich pal tegenover een woonwijk. Verschillende buurtbewoners werden wakker van het luide inbraak- en brandalarm en kwamen de werkzaamheden van de hulpdiensten bekijken. Het lukte pas na geruime tijd dit alarm uit te schakelen.