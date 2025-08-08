Bewoners flat negeren politielint na explosie en kruipen er onderdoor

Bewoners van de flat aan de Brahmslaan in Eindhoven, waar donderdagavond een explosie was en een uitslaande brand woedde, konden tot in de nacht hun appartement niet in. De politie had het complex ontruimd omdat ze eerst zeker wilde weten dat het gebouw nog stabiel is na de ontploffing. Ook wilden agenten nog sporen veiligstellen. Een aantal bewoners begreep niet waarom er zo lang buiten gewacht moest worden en besloot onder de linten te kruipen en terug de flat in te gaan.

De politie haalde deze bewoners weer naar buiten. Vervolgens werden bij de toegangsdeuren van het complex agenten neergezet. Niet alle bewoners waren het eens met het optreden van de politie.

Nakijken

Bij de explosie en uitslaande brand raakten drie mensen zwaargewond. Een bouwkundig inspecteur van de gemeente heeft de flat nagekeken op schade. De meeste bewoners konden uiteindelijk rond een uur 's nachts terug naar hun appartement. De bewoners van zes appartementen konden donderdagnacht niet thuis slapen. Voor hen moest een alternatief worden gezocht, maakte de veiligheidsregio in de nacht bekend. Geïmproviseerde informatiebijeenkomst

De bewoners werden tot die tijd opgevangen op een parkeerterrein achter de flat. Daar werd een Dixi geplaatst. De bewoners stonden tot een uur of een 's nachts buiten. Rond middernacht riepen de hulpdiensten de bewoners bij elkaar voor een geïmproviseerde informatiebijeenkomst op de parkeerplaats naast de flat.

Foto: Persbureau Heitink.

