Bewoners flat negeren politielint na explosie en kruipen er onderdoor
De politie haalde deze bewoners weer naar buiten. Vervolgens werden bij de toegangsdeuren van het complex agenten neergezet. Niet alle bewoners waren het eens met het optreden van de politie.
Nakijken
Bij de explosie en uitslaande brand raakten drie mensen zwaargewond. Een bouwkundig inspecteur van de gemeente heeft de flat nagekeken op schade.
De meeste bewoners konden uiteindelijk rond een uur 's nachts terug naar hun appartement. De bewoners van zes appartementen konden donderdagnacht niet thuis slapen. Voor hen moest een alternatief worden gezocht, maakte de veiligheidsregio in de nacht bekend.
Geïmproviseerde informatiebijeenkomst
De bewoners werden tot die tijd opgevangen op een parkeerterrein achter de flat. Daar werd een Dixi geplaatst. De bewoners stonden tot een uur of een 's nachts buiten.
Rond middernacht riepen de hulpdiensten de bewoners bij elkaar voor een geïmproviseerde informatiebijeenkomst op de parkeerplaats naast de flat.