'Breng aantal Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport terug', eist FNV

Het aantal vluchten van Ryanair op Eindhoven Airport moet in de maand augustus beperkt worden om de veiligheid van medewerkers en passagiers te garanderen. Deze noodoproep doet vakbond FNV vrijdagochtend in een brief aan Eindhoven Airport en Schiphol Group, waar de luchthaven onder valt. Door een ernstig personeelstekort bij de grondafhandelaar Skytanking van Ryanair is de veiligheid op de luchthaven al langer in het geding, aldus de vakbond. "De bedrijven geven weinig om een veilige werkplek", zegt FNV-bestuurder Birte Nelen.

"Onze leden geven aan dat ze diensten draaien zonder pauze, eten of drinken. De bezetting is veel te laag en de werkdruk is extreem hoog, waardoor er regelmatig lange wachttijden voor passagiers zijn. Dit leidt tot agressieve passagiers die lang op hun bagage moeten wachten of zelfs urenlang in een geparkeerd vliegtuig moeten zitten", zegt Birte Nelen, bestuurder van FNV Luchtvaart. "De situatie is onhoudbaar. Goedkoop werken gaat boven veiligheid en dat is onacceptabel. Wij vinden het risico op ernstige arbeidsongevallen onaanvaardbaar groot." Daarom doet de vakbond een noodoproep bij Eindhoven Airport en Schiphol group.

Dit doet Skytanking op Eindhoven Airport Skytanking zorgt voor het hele proces voor reizigers van Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport. Bij het inchecken van de bagage tot aan de vliegtuigdeur staan mensen van Skytanking om passagiers te helpen. Achter de schermen zorgt het bedrijf ervoor dat de bagage in- en uitgeladen wordt en dat de bagage op de juiste bestemming terechtkomt, zodat mensen het daar weer van de band kunnen halen.

De hoge werkdruk en onveilige werksfeer bij Skytanking zijn al langer een hoofdpijndossier op de luchthaven. Werknemers zijn oververmoeid en dat is ook een groot risico voor de veiligheid. Skytanking maakt volgens FNV roosters tot tien aaneengesloten werkdagen en de diensten zijn soms twaalf uur lang. Er is ook geen intern communicatiesysteem, alles gaat via WhatsApp op privételefoons, waardoor werknemers op vrije dagen en tijdens vakantie niet kunnen herstellen en worden lastiggevallen door hun werkgever.

"Er wordt tijdens ziekte en op vrije dagen druk gelegd om te komen werken. ‘Ongeveer één op de drie werknemers valt ziek uit, omdat zij werken onder onmogelijke omstandigheden", zegt Nelen. Snelheid voor veiligheid

Medewerkers en oud-medewerkers van Skytanking die Omroep Brabant heeft gesproken, zeggen dat snelheid vaak voor veiligheid gaat op de werkvloer. Zo hebben medewerkers gezien dat trappen niet goed aangesloten stonden aan het vliegtuig en dat vliegtuigdeuren niet goed dicht werden gedaan. "Een collega van mij was niet getraind om een trap te besturen, maar moest dit van een leidinggevende toch doen. Als hij een ongeluk had veroorzaakt, was hij niet verzekerd", vertelde een medewerker in juli anoniem. Arbeidsinspectie

FNV heeft al eerder aan de bel getrokken over de onhoudbare situatie op de luchthaven. De vakbond deed al twee keer eerder een melding bij de Arbeidsinspectie. Vorig jaar kreeg Skytanking al een waarschuwing van de Arbeidsinspectie. De inspectie is nog bezig met een handhavingsonderzoek naar het bedrijf. Gesprekken die FNV, Eindhoven Airport en Skytanking eerder hebben gehad, leverden vooralsnog geen verbeteringen op. "Ryanair en Skytanking geven weinig om een veilige werkplek en zijn vooral bezig met geld verdienen", zegt Nelen. Ook heeft Skytanking geen wettelijk verplichte ondernemingsraad, geen vertrouwenspersoon en als enige luchtvaartwerkgever géén pensioenregeling. Volgens FNV is het tijdelijk terugbrengen van het aantal Ryanair-vluchten de enige manier om de veiligheid op de luchthaven te herstellen. De bal ligt nu bij Eindhoven Airport.

Reactie Eindhoven Airport Eindhoven Airport laat weten dat zij vrijdagmiddag op directieniveau in gesprek gaan met Skytanking en dat zij het beeld van de enorme werkdruk herkennen. "Ook al werkt Skytanking voor Ryanair en niet voor Eindhoven Airport, delen we een groot deel van de zorgen die FNV heeft geuit. De situatie is voor ons niet acceptabel", laat een woordvoerder weten. De luchthaven verwacht in het gesprek een concreet actieplan van Skytanking. Eindhoven Airport monitort voortdurend de veiligheid. "Er hebben zich geen veiligheidsincidenten voorgedaan", aldus de luchthaven.