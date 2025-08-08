Daar is de zomer eindelijk: 'De zon blijft prominent meedoen'

Het geduld van zonaanbidders is even op de proef gesteld, maar dit weekend belooft het heel mooi te worden. Volgens weerman Floris van Weerplaza gaan we zondag blauwe luchten zien en maandag stijgt de temperatuur richting de dertig graden. "En het zonnetje blijft dan prominent meedoen", vertelt Floris vrijdagochtend bij het radioprogramma KEIgoeiemorgen.

Donderdag zou het volgens de weerberichten ook zonnig worden, maar hier en daar vielen toch wat plensbuien. "Ja, sorry dat zat niet in de weermodellen", zegt de weerman. Voor vrijdag wordt het volgens hem iets beter. "Vandaag is er nog veel bewolking en her en der motregen. Op de meeste plaatsen is het droog en tussendoor piept de zon erdoorheen. In de middag worden de wolken dunner en het wordt maximaal 25 graden."



De temperaturen van vrijdag zullen een voorproefje zijn voor de komende dagen. "Want dan breekt de zomer weer helemaal los. In het weekend krijgen we zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden met veel zonneschijn. Zaterdag is er nog wel wat sluierbewolking, maar zondag krijgen we over het algemeen blauwe luchten."

Maandag stijgen de temperaturen in Brabant richting de dertig graden. "Pas later volgende week stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui."