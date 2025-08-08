Brabant hofleverancier in de KKD, supporters blikken vooruit

Het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond van start. Met zeven clubs is Brabant hofleverancier. Wat verwachten de supporters van de prestaties van hun club? "Ik denk dat we met deze selectie hoge ogen kunnen gooien."

Jan van den Dries (Willem II):

"Willem II wordt door velen gezien als één van de favorieten en ik denk dat we met deze selectie hoge ogen kunnen gooien. Maar ik snap dat de clubleiding voorzichtig is en het over een plek bij de eerste vijf heeft. Hoogmoed komt voor de val. In het verleden is het vaker niet gelukt om met een goede selectie te promoveren." "Het is afwachten wat er met Thomas Didillon-Hödl, Jesse Bosch en Ringo Meerveld gaat gebeuren. In het geval van Meerveld kan Willem II er nu nog een transfersom voor krijgen, volgend jaar is hij transfervrij. Het is te vroeg om een doelstelling uit te spreken, ook omdat ik de kracht van de concurrenten nog niet goed ken. Ons begin is zwaar met ADO Den Haag, Almere City FC, SC Cambuur en De Graafschap als eerste vier uitwedstrijden. Als we die goed doorkomen, dan heb ik er veel vertrouwen in. Half september weten we beter waar we staan.”

Ad Verspaget (RKC Waalwijk):

“Overtuiging en twijfel vinden elkaar snel bij supporters. Met jongens met Eredivisie-ervaring als Michiel Kramer en Richard van der Venne hebben we sleutelspelers gehouden. Er zijn jonge gasten gekomen met strijdlustige doelen en die willen niet graag op de bank zitten. Ik denk dat onze nieuwe trainer Sander Duits er een heleboel mee kan bereiken. En we hebben het grote talent Tim van de Loo gehouden, die nu geblesseerd is. Ik hoop op de eerste plaats, maar ik denk dat wij tussen plek vijf en tien gaan eindigen.”

Supporters van TOP Oss (foto: Gabriel Calvino Alonso/Orange Pictures)

Marc van der Sluijs (TOP Oss):

"Onze club heeft één van de laagste budgetten, dus ik heb niet zo’n hoge verwachtingen. Het zou mooi zijn als we bovenin de middenmoot meedraaien of een periodetitel kunnen pakken, maar eigenlijk heb ik in dat laatste geen geloof. Wij als supporters willen vooral zien dat de spelers 110 procent inzet tonen, het liefst met mooi voetbal erbij." "In de afgelopen tien jaar is TOP Oss voorbijgestreefd door clubs als FC Eindhoven, Helmond Sport, FC Dordrecht en SC Telstar. We zijn ergens stil blijven staan, maar de club is de laatste jaren goed bezig en op allerlei vlakken aan het professionaliseren. Hopelijk zorgt dat ervoor dat we een inhaalslag maken. En uiteindelijk dat het kan bijdragen aan betere prestaties op het veld."

Raymond Danse (FC Den Bosch):

"Mijn verwachting is niet anders dan eerdere jaren. Het kan vriezen en dooien. Dat komt ook omdat FC Den Bosch altijd erg laat is met het compleet maken van de selectie. Het is lastig om daar een doelstelling uit te halen. Vorig jaar verwachtten we niks maar kregen erg veel en met een beetje meer arbitrale mazzel in de play-offs tegen Telstar speel je de finale tegen Willem II." "Er is wel meer rust in de club. Vooral financieel is het verbeterd. De supporters laten zien klaar te zijn voor promotie, maar de club laat zich niet gek maken. Misschien zijn wij te ongeduldig. Ik voorspel dat we rond de elfde plaats eindigen. Hopelijk is het genoeg voor de play-offs, want de sfeer was fantastisch."

Erik van Kilsdonk (Helmond Sport):

“Bij de oefenwedstrijden die ik heb gezien, zag het spel er goed uit. Of deze groep sterk genoeg is om mee te gaan doen om de play-offs, kan ik nog niet zeggen. Ik heb geen goed zicht op de concurrentie. De play-offs moet het doel zijn, zeker met het nieuwe stadion." "Met dit budget mag je verwachten dat we zeker in de top tien gaan eindigen. Al wil het budget niet alles zeggen, dat hebben wij vorig seizoen wel gezien. We stonden in het begin van de competitie bovenaan en eindigden op een tegenvallende dertiende plaats. Ik ben ervan overtuigd dat een portie geluk nodig is. Dat je toevallig net de juiste spelers op de juiste plek hebt staan of dat belangrijke spelers blessurevrij blijven. Dan kun je als selectie ver komen.”

Bij FC Eindhoven zijn ervaren spelers vertrokken, zoals Maarten Peijnenburg (foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

Dennis Reijbroek (FC Eindhoven):

"Bij FC Eindhoven zijn er de nodige spelers en daarmee veel ervaring vertrokken, maar er staan ieder seizoen weer jongens op. Dat zal dit seizoen ook zo zijn. Hele hoge verwachtingen heb ik niet, ik denk dat FC Eindhoven net als voorgaande jaren in de middenmoot mee gaat draaien. Het doel is de play-offs, maar promoveren moeten we niet willen. Een tweede plek zoals in het seizoen 2014/2015 is niet realistisch. Als we maar boven Helmond Sport eindigen.”