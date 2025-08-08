Twee 15-jarige straatrovers worden betrapt en aangehouden

Twee 15-jarige straatrovers zijn donderdagnacht op aangehouden aan de Stationstraat in Tilburg. Ze schopten een 33-jarige man tegen de grond, bedreigden hem en eisten zijn tas en baseballpet. Daarna gingen ze er met de buit vandoor.

Rond middernacht belde het slachtoffer 112 om de straatroof op de Locomotief Boulevard achter het station te melden. De overval stond op camera. Medewerkers van het cameratoezicht konden daarom een goed signalement van de jongens geven aan de politie ter plaatse.

Op de camera was te zien hoe de twee een huis aan de Stationstraat binnengingen. De agenten zijn daar gelijk naartoe gegaan om het tweetal aan te houden.