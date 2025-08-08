Bosgiraffe geboren in de Beekse Bergen: 'Het was een pittige bevalling'

De beschuit met muisjes staat klaar in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, want daar is deze week een bosgiraffe geboren. De moeder en de kleine maken het goed. "Het is een groot jong, dus het was best een pittige bevalling voor de moeder. Maar het gaat heel goed", zegt Lars Versteege van Beekse Bergen.

Het is niet de eerste keer dat moeder een baby op de wereld zet. "Het is inmiddels het derde jong van dit vrouwtje. Dus ze weet wat ze moet doen en dat is aan alles te zien. Bij een jong blijven de eerste weken altijd spannend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt."

Moeder en jong staan nog in de stallen, maar bezoekers kunnen de twee wel op videoschermen bewonderen. Een bosgiraffe, ook wel okapi genoemd, is een bijzondere verschijning met witte strepen op de billen en poten. Deze strepen zijn bij elke okapi uniek, net als een vingerafdruk bij mensen. Moeder en kind kunnen elkaar aan deze strepen herkennen in het wild.