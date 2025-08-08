Vrachtwagen rijdt door rood en botst tegen auto, vrouw gewond

Een vrachtwagen is vrijdagochtend op de kruising Tilburgseweg met Takkebijsters in Breda tegen een auto gebotst. De automobiliste is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de vrachtwagen reed volgens de politie 'vermoedelijk door rood heen en sloeg af'. De vrachtwagen kwam toen met de zijkant tegen de auto aan.

De weg was korte tijd afgesloten en de beschadigde auto is weggetakeld.