Vrachtwagen rijdt door rood en botst tegen auto, vrouw gewond

Vandaag om 11:45 • Aangepast vandaag om 12:36
Foto: Politie_Markdal/Instagram
Foto: Politie_Markdal/Instagram
Een vrachtwagen is vrijdagochtend op de kruising Tilburgseweg met Takkebijsters in Breda tegen een auto gebotst. De automobiliste is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de vrachtwagen reed volgens de politie 'vermoedelijk door rood heen en sloeg af'. De vrachtwagen kwam toen met de zijkant tegen de auto aan.

De weg was korte tijd afgesloten en de beschadigde auto is weggetakeld.

