Jongen (17) in kritieke toestand naar ziekenhuis na ernstige mishandeling

Een 17-jarige jongen is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een mishandeling op de Van Linschotenstraat of de Van Speijklaan in Helmond. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de mishandeling.

De jongen werd in de Piet van Bokhovenlaan gevonden. Hij had twee vrienden gebeld en zij zijn naar hem toegegaan om hem te helpen.

De politie laat vrijdag weten dat het slachtoffer nog wel in het ziekenhuis ligt, maar niet meer in kritieke toestand is. Wat er precies is gebeurd en wie er betrokken waren bij het incident is nog niet duidelijk.