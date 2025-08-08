Flatbewoners leven uit koffers door uitgesteld onderzoek na explosie

Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie en brand in de flat aan de Brahmslaan in Eindhoven, donderdagavond. De politie kan nog geen onderzoek beginnen omdat de beschadigde huizen eerst gestut moeten worden. Een aantal bewoners kan daardoor voorlopig niet terug naar huis.

"We kunnen pas met het onderzoek beginnen als de woningen veilig zijn", laat de politie weten. "Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn."

De bewoners van zes appartementen konden donderdagnacht niet thuis slapen. Woningcorporatie Woonbedrijf zegt niet te weten wanneer zij weer terug naar huis mogen. "Pas na het onderzoek van de politie doen wij een inspectie en weten we hoe het er voor staat", zegt een woordvoerder. Als Woonbedrijf goedkeuring geeft, kunnen de bewoners terug.

Zelf onderdak regelen

Stichting Salvage zorgde donderdagnacht voor de opvang van het groepje bewoners. Ze konden in het Campanile Hotel in Eindhoven slapen maar moesten die plek donderdagmiddag rond twaalf uur weer verlaten. Ze moeten nu zelf tijdelijk onderdak regelen. "Wij bieden hulp tot de eerstvolgende werkdag, daarna neemt de verzekeraar het over", zegt een woordvoerder van de stichting.