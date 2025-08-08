Navigatie overslaan

Flatbewoners leven uit koffers door uitgesteld onderzoek na explosie

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 16:33
Door de explosie en brand raakten drie mensen zwaargewond (Foto: Persbureau Heitink).
Door de explosie en brand raakten drie mensen zwaargewond (Foto: Persbureau Heitink).
nl
Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie en brand in de flat aan de Brahmslaan in Eindhoven, donderdagavond. De politie kan nog geen onderzoek beginnen omdat de beschadigde huizen eerst gestut moeten worden. Een aantal bewoners kan daardoor voorlopig niet terug naar huis.
Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

"We kunnen pas met het onderzoek beginnen als de woningen veilig zijn", laat de politie weten. "Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn."

De bewoners van zes appartementen konden donderdagnacht niet thuis slapen. Woningcorporatie Woonbedrijf zegt niet te weten wanneer zij weer terug naar huis mogen. "Pas na het onderzoek van de politie doen wij een inspectie en weten we hoe het er voor staat", zegt een woordvoerder. Als Woonbedrijf goedkeuring geeft, kunnen de bewoners terug.

Zelf onderdak regelen
Stichting Salvage zorgde donderdagnacht voor de opvang van het groepje bewoners. Ze konden in het Campanile Hotel in Eindhoven slapen maar moesten die plek donderdagmiddag rond twaalf uur weer verlaten. Ze moeten nu zelf tijdelijk onderdak regelen. "Wij bieden hulp tot de eerstvolgende werkdag, daarna neemt de verzekeraar het over", zegt een woordvoerder van de stichting.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!