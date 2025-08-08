Motorrijder maakt harde val bij botsing met tractor

Een motor en een tractor zijn vrijdagochtend tegen elkaar gebotst aan de Kameren in Heeswijk-Dinther. De man op de motor kwam hard ten val en is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond halftwaalf. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd later weer geannuleerd. De tractor liep bij het ongeluk een lekke band op. De weg was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De politie bekijkt of de Verkeersongevallenanalyse (VOA) verder onderzoek zal uitvoeren naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink