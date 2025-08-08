Navigatie overslaan
Motorrijder maakt harde val bij botsing met tractor

Vandaag om 12:44 • Aangepast vandaag om 14:15
Een motor en een tractor zijn vrijdagochtend tegen elkaar gebotst aan de Kameren in Heeswijk-Dinther. De man op de motor kwam hard ten val en is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Het ongeluk gebeurde rond halftwaalf. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd later weer geannuleerd.

De tractor liep bij het ongeluk een lekke band op. De weg was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De politie bekijkt of de Verkeersongevallenanalyse (VOA) verder onderzoek zal uitvoeren naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink

