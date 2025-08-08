Aanhoudingen stapelen zich op in bedreigingszaak Lale Gül

Een 21-jarige man uit Best is donderdag opgepakt omdat hij schrijfster en columnist Lale Gül zou hebben bedreigd. Dat deed hij samen met een 26-jarige man uit Purmerend die dinsdag al werd opgepakt.

De politie meldt dat er meerdere aangiftes van de online bedreigingen zijn gedaan en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. 'Ik ben verheugd dat deze mensen - die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren - hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt', schrijft Gül op X.

De Turks-Nederlandse Gül (27) is bekend geworden door haar debuutroman 'Ik ga leven', waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin.

Vier jaar geleden werd ze ook bedreigd door een 19-jarige man. Deze man werd toen veroordeeld tot zeven maanden jeugddetentie.