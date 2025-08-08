Bosz heeft voor competitiestart luxeproblemen: 'Maar die heb ik graag'

PSV begint zaterdagavond de nieuwe competitie met een thuiswedstrijd tegen de club waartegen het vorig seizoen de titel pakte: Sparta Rotterdam. Volgens trainer Peter Bosz is zijn ploeg na de winst van de Johan Cruijff Schaal vorige week op de goede weg. “We staan er goed voor, maar zowel op fysiek gebied als de manier van spelen moeten we doorgroeien.”

Bosz kan beschikken over een vrijwel fitte selectie. Achter een aantal namen staat een vraagteken, zoals die van aanvaller Esmir Bajraktarevic. En dus moet de trainer keuzes gaan maken, bijvoorbeeld wie er in de spits start: Ricardo Pepi of Alassane Pléa. “Fijn dat ik deze keuze moet maken, ik heb graag luxeproblemen. Het is toch beter dan als je moet kiezen tussen twee slechte spitsen?” Op korte termijn verwacht hij een aanwinst te mogen begroeten in Eindhoven. PSV is in gesprek met de Roemeense aanvaller Dennis Man van Parma. “Het klopt dat we op zoek zijn naar een vervanger van Johan Bakayoko (naar RB Leizig, red.). Hij moet beter zijn dan de spelers die wel al bij de club hebben rondlopen. Over Dennis Man kan ik zelf nog niets zeggen. Pas als ik hem de hand heb geschud en een tijd met hem samenwerk, weet ik meer over hem.”

Van middenvelder Tygo Land en Isaac Babadi gaat Bosz hoogstwaarschijnlijk tijdelijk afscheid nemen. “Ze zijn op een leeftijd dat ze echt minuten moeten gaan maken, dat zal bij ons te weinig gebeuren. Geen vlieguren op Keuken Kampioen Divisie-niveau, maar in de Eredivisie.”

Lees ook PSV verslaat Go Ahead Eagles: Johan Cruijff Schaal eerste prijs

De vele mutaties zijn niet ideaal, volgens Bosz. De transferdeadline sluit pas op 2 september om 23.59 uur. “Heel eerlijk, als trainer heb je het liefst dat op 30 juni de selectie bekend is. Clubs hebben dan de tijd gehad om te kopen en verkopen. Hoe Ajax en Feyenoord ervoor staan? Ik heb werkelijk geen idee, er kan nog een heleboel gebeuren.” Een ander gesprek wat de PSV-directie voert, is met Bosz over een contractverlenging. Groen licht is er nog niet. “Maar ik sta er zeker voor open. Ik heb het goed naar mijn zin bij PSV, voel me helemaal lekker hier.”

"De chemie in een ploeg heeft tijd nodig."

Zaterdagavond om negen uur trapt PSV af voor de eerste wedstrijd dit Eredivisieseizoen. “Ik denk dat wij een betere ploeg hebben dan Sparta Rotterdam. Maar dat zegt niets als je niet brengt wat je moet brengen. We zijn nog niet waar we willen zijn. Er zijn ervaren spelers vertrokken en talentvolle jongens bijgekomen. De chemie in een ploeg heeft tijd nodig.”