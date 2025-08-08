Skytanking vraagt personeel te frauderen met valse redenen voor vertraging

Het bedrijf Skytanking, de grondafhandelaar van Ryanair op Eindhoven Airport, vraagt medewerkers om te sjoemelen met vertragingscodes. Die moeten worden ingevuld in een systeem om de reden van de vertraging van een vlucht door te geven. Door andere codes in te voeren, zou het bedrijf het personeelstekort verbloemen voor hun klant Ryanair. "Ze vragen je eigenlijk om fraude namens het bedrijf te plegen", zegt een medewerker van Skytanking.

Een voorbeeld. De vertragingscode 32 staat voor een tekort aan personeel. Door een andere vertragingscode in te voeren en de vertraging af te schuiven op een passagier in een rolstoel die begeleiding nodig heeft, zou Skytanking het personeelstekort kunnen verbloemen voor hun klant Ryanair. Omroep Brabant heeft gesprekken gevoerd met medewerkers en oud-medewerkers, en berichten ingezien waarin leidinggevenden van Skytanking vragen om onjuiste vertragingscodes in te voeren. Als medewerkers aangeven dat zij geen valse informatie naar luchtvaartmaatschappij Ryanair willen sturen, blijven leidinggevenden aansturen op het gebruik van een andere code dan de code die de onderbezetting aangeeft.

Dit doet Skytanking op Eindhoven Airport Skytanking zorgt voor het hele proces voor reizigers van Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport. Bij het inchecken van de bagage tot aan de vliegtuigdeur staan mensen van Skytanking om passagiers te helpen. Achter de schermen zorgt het bedrijf ervoor dat de bagage in- en uitgeladen wordt en dat de bagage op de juiste bestemming terechtkomt, zodat mensen het daar weer van de band kunnen halen.

"Als het bedrijf dat je inhuurt niet genoeg personeel heeft, ontstaan er twijfels of je wel met de juiste onderneming in zee bent gegaan. Om dat soort problemen te voorkomen, wil Skytanking het personeelstekort wegpoetsen, en Ryanair zo tevreden houden. Daarmee vragen ze je eigenlijk om fraude namens het bedrijf te plegen", zegt een medewerker van Skytanking, die anoniem wil blijven. Twijfels over werkwijze

Een andere medewerker vertelt dat het personeel zo'n dubieus verzoek van een leidinggevende vaak uit loyaliteit naar Skytanking uitvoert. "Maar steeds meer medewerkers twijfelen aan deze werkwijze. Zo komt het personeelstekort nooit boven water", zegt hij.

Vakbond FNV bevestigt de verhalen over het sjoemelen met de vertragingscodes. De vertragingscodes van de International Air Transport Association (IATA) worden ingevoerd om aan te geven waarom een vlucht vertraging heeft. "Skytanking doet dan alsof ze alles onder controle hebben en zelf niet de reden van vertraging zijn", zegt FNV-bestuurder Birte Nelen. Vaak hebben vliegtuigmaatschappijen en grondafhandelaren afspraken in een contract gemaakt over het percentage vluchten dat vertraagd mag zijn. Hoe dat in contract tussen Skytanking en Ryanair zit, is niet duidelijk. Geen controle

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant dat medewerkers van Skytanking anderhalf jaar geleden zonder een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) op de luchthaven konden werken. Een VGB is vereist om op een luchthaven te werken. Om zo'n verklaring te krijgen voert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een veiligheidsonderzoek uit naar een medewerker. Bij zo'n onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand een strafblad heeft of langere tijd in het buitenland heeft gewoond. Pas als een VGB is toegekend, krijgt iemand een pasje om op de luchthaven te werken. Toen Skytanking april vorig jaar begon op Eindhoven Airport, is door de luchthaven voor korte termijn toestemming gegeven om medewerkers zónder VGB te laten werken. Zij zouden met een bezoekerspas, onder begeleiding van een collega mét een VGB, hebben gewerkt. Vakbond FNV heeft vorig jaar melding gemaakt bij de Arbeidsinspectie dat er medewerkers zonder VGB aan het werk waren op Eindhoven Airport. De Arbeidsinspectie heeft daar volgens de vakbond vervolgens op gehandhaafd. Hoge werkdruk en angstcultuur

Uit een FNV-rapport van begin juli blijkt dat er door het personeelstekort sprake is van een hoge werkdruk en een onveilige werksfeer bij Skytanking. Daarnaast waren er de laatste week lange wachtrijen op de luchthaven en hadden meerdere vluchten vertraging door de onderbezetting bij de bagageafhandelaar. De veiligheid van passagiers en medewerkers zou door het personeelstekort zelfs in het geding komen, volgens FNV. Daarom heeft de vakbond vrijdagochtend een brief gestuurd naar Eindhoven Airport en Schiphol Group, de eigenaar van de Eindhovense luchthaven. FNV eist dat het aantal Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport in augustus verminderd wordt.