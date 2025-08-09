Oplichting bij het boeken van je verblijf: zo kan je het voorkomen

Je denkt een luxe villa te boeken, maar in plaats daarvan raak je bijna 2400 euro kwijt aan een oplichter. Het overkwam radiopresentator van Omroep Brabant John van Vroenhoven bijna deze week. Heb je eigenlijk nog ergens recht op als je bent opgelicht met een verblijf dat niet bestaat? En nog belangrijker: hoe kun je voorkomen dat jou dit overkomt?

Veel mogelijkheden om in deze situatie je geld terug te krijgen zijn er niet, zegt Joyce Donat, woordvoerster van de Consumentenbond. "Eigenlijk kun je weinig meer doen dan aangifte doen. Daarna is het aan de politie om te bepalen of ze het oppakt."

Waarschuwen

Volgens haar heb je in principe recht op het terugkrijgen van je geld. "Maar als dat geld bij een crimineel zit wordt het heel lastig. Je kan dit niet verhalen op bijvoorbeeld een Booking.com of een hoteleigenaar." Wel vindt ze dat boekingswebsites en hoteleigenaren ervoor moeten zorgen dat de websites, waarop hun accommodaties staan, zo veilig mogelijk zijn. "Dat wordt alleen steeds moeilijker, omdat criminelen slimmer worden. Het is een kat-en-muisspel."

Een waarschuwing op de website zou al veel kunnen schelen, denkt Donat. "Het zou een bedrijf als Booking natuurlijk sieren als ze waarschuwen voor fraudeurs. Marktplaats heeft hier veel ervaring mee, zij hebben al vele trucs aangepakt."

Creditcard

De Consumentenbond raadt aan om een verblijf altijd met creditcard te betalen. “Dan kun je de betaling achteraf nog blokkeren. De meeste creditcardmaatschappijen hanteren daarvoor een termijn van bijna vier maanden na de transactiedatum. Ook PayPal heeft die mogelijkheid. Als je meteen betaalt via bijvoorbeeld iDeal, ben je je geld sowieso kwijt."

Verder moet je goed in de gaten houden dat je op de website blijft waarop je boekt. “Als je via een link buiten het platform moet betalen, moet je uitkijken. Vertrouw je het niet, vraag dan bij het desbetreffende hotel of platform na of het wel klopt. Het is vooral een kwestie van goed opletten.”