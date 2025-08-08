Voormalig penningmeester verduistert 75.000 euro, dorp schiet te hulp

Bestuurders van stichting Oudenbosch 750 zijn een inzamelingsactie begonnen om de viering van 750 jaar Oudenbosch te redden. Ze zitten met de handen in het haar na de verduistering van zo’n 75.000 euro aan subsidiegeld door de voormalig penningmeester. Met de actie hopen betrokkenen minstens 11.000 euro op te halen om een deel van het jubileumprogramma alsnog door te laten gaan.

Het bestuur van de stichting kwam achter de fraude toen leveranciers aan de bel trokken waarom de rekeningen niet werden betaald. Al snel bleek dat de 28-jarige penningmeester geknoeid had met het geld. De organisatie heeft aangifte gedaan tegen de man te doen bij de politie. Vier fasen Bestuurslid Cor van Oers houdt zijn telefoon sinds vrijdagochtend nauwlettend in de gaten. “Kijk, er komt weer een donatie binnen", zegt hij lachend. De inzamelingsactie staat nog maar net online, maar heeft inmiddels al 15 donaties opgeleverd, goed voor een tussenstand van 680 euro.

Het eerste doel is om 11.000 euro op te halen, maar Van Oers denkt groter. “We willen de actie in vier fasen opdelen. In deze eerste ronde mikken we op die 11.000 euro, maar uiteindelijk hopen we in totaal zo’n 60.000 euro op te halen. Dan kunnen we het hele jubileumprogramma alsnog volgens plan uitvoeren.” Volgens Van Oers verloopt de actie goed. “Ik wist van tevoren niet wat ik moest verwachten. Voor mij en de stichting is dit de eerste keer, maar de eerste reacties zijn positief.”

Komende week gaat het bestuur van Stichting Oudenbosch 750 in gesprek met lokale ondernemers en bedrijven, in de hoop het draagvlak verder te vergroten. “Ik verwacht dat het bedrag dan flink zal oplopen", zegt Van Oers. “Dat kan voor veel mensen een trigger zijn om ook te doneren. Dan hoop ik dat het balletje door de aandacht gaat rollen als een sneeuwbal. Want ja, als de buurvrouw doneert, waarom ik dan niet?”



Wederopstanding

Doneren is volgens Van Oers essentieel om de geplande jubileumviering alsnog mogelijk te maken. “Daar hebben we gewoon geld voor nodig. Zo simpel is het", zegt hij. “We willen de koppen absoluut niet laten hangen, maar we hebben nu echt de hulp van de gemeenschap nodig om alles te kunnen realiseren.”



Ondanks de flinke tegenslag voelt de inzamelingsactie voor de stichting als een kans om sterker terug te komen. “Het voelt veel meer als een gemeenschappelijk project, van en voor Oudenbosch. In eerste instantie bestond ons budget vooral uit gemeentelijke subsidie, en dat is toch wat anoniemer. Nu komt het geld van mensen die in ons geloven. Dat vertrouwen geeft energie en motivatie om door te gaan.”



Mocht het beoogde bedrag van 60.000 euro niet worden gehaald, dan is dat volgens Van Oers geen reden tot paniek. “Dan gaan we de festiviteiten en activiteiten anders invullen", zegt hij. Toch houdt de stichting voorlopig vast aan het oorspronkelijke plan. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we het bedrag gaan halen. Hoe dan ook wordt het een prachtig jubileumjaar.”



