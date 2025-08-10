Deze speler is een ster in Indonesië en heeft zelfs zijn eigen parfumlijn
Hubner was bij de Limburgse club deze zomer een van de opvallendste aankopen, zo niet dé opvallendste. Zijn sociale media staan vol met flitsende foto's die een Hollywood-bestaan schetsen. Van een eigen parfumlijn tot aan samenwerking met grote modemerken.
Sterrenstatus
Het is allemaal onderdeel van zijn leven sinds hij begin 2024 zijn debuut maakte voor het nationale elftal van Indonesië. "Ik heb daar echt een sterrenstatus", zegt hij. "Je kan daar niet normaal over straat, je voelt jezelf net Ronaldo", zegt hij opgetogen tegen de NOS.
"Soms kan ik het ook niet helemaal geloven. Ik voel mij gewoon een normale jongen die voetbalt, maar daar kijken ze daar toch anders naar. Je ziet huilende mensen die achter je aan rennen, omdat ze zo graag met je op de foto willen. Dan denk ik aan het eind van de dag: wauw, dat dit allemaal gebeurt. Om die status in Europa te hebben, moet je een grote naam uit de Premier League zijn. Het is echt bizar."
Grote onbekende
Bij het Nederlandse publiek is hij een grote onbekende. Hubner komt uit Den Bosch, maar speelde nooit in de eredivisie. Hij vertrok op zijn zestiende naar Engeland waar hij in de jeugd van Premier League-club Wolverhampton Wanderers terechtkwam. Het eerste team haalde hij daar nooit.
Indonesië bood uitkomst, want door zijn interlandloopbaan belandde hij bij het Japanse Cerezo Osaka. Daar stokte de teller ook na acht duels, waarvan het merendeel als invaller. Zijn voetballoopbaan staat al met AL nog in de kinderschoenen. Toch is het goed voor een jetsetleven naast het veld, al kent dat leven ook een keerzijde.
Veel haat
"Die shoots, volgers en mooie evenementen zijn de mooie kant, maar ik krijg online ook erg veel haat over mij heen. Je krijgt de gekste dingen over je heen. Ik word regelmatig met de dood bedreigd. Het is niet normaal, maar ik probeer er gewoon mee te dealen. Dat gaat mij redelijk goed af. Het overgrote deel van de reacties is positief en daar focus ik mij op."
Want Hubner heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij probeert te slagen als profvoetballer. "In Europa heb ik niet de status die ik in Azië heb. Ik heb in Nederland alles nog te bewijzen. Dus ik moet zo veel mogelijk gaan spelen. Ik heb er echt zin in. Ik heb al te lang stilgestaan. Dit is wat ik het liefst doe."