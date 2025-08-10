Navigatie overslaan

Deze speler is een ster in Indonesië en heeft zelfs zijn eigen parfumlijn

Vandaag om 19:00 • Aangepast vandaag om 20:14
Justin Hubner spelend voor Indonesië tijdens een interland tegen Japan (foto: ANP/Atsushi Tokumaru)
Justin Hubner spelend voor Indonesië tijdens een interland tegen Japan (foto: ANP/Atsushi Tokumaru)
nl
Pas 21 jaar oud en al 3,8 miljoen volgers op Instagram. Fortuna Sittard-speler Justin Hubner is van een afstandje een doodnormale jongen uit Den Bosch, maar vanwege zijn Indonesische roots een superster in een voetbalgek land. Het levert de 15-voudig international veel op. Zowel positief als negatief. "Ik krijg ook regelmatig doodsbedreigingen."
Profielfoto van NOS
Geschreven door
NOS

Hubner was bij de Limburgse club deze zomer een van de opvallendste aankopen, zo niet dé opvallendste. Zijn sociale media staan vol met flitsende foto's die een Hollywood-bestaan schetsen. Van een eigen parfumlijn tot aan samenwerking met grote modemerken.

Sterrenstatus
Het is allemaal onderdeel van zijn leven sinds hij begin 2024 zijn debuut maakte voor het nationale elftal van Indonesië. "Ik heb daar echt een sterrenstatus", zegt hij. "Je kan daar niet normaal over straat, je voelt jezelf net Ronaldo", zegt hij opgetogen tegen de NOS.

Wachten op privacy instellingen...

"Soms kan ik het ook niet helemaal geloven. Ik voel mij gewoon een normale jongen die voetbalt, maar daar kijken ze daar toch anders naar. Je ziet huilende mensen die achter je aan rennen, omdat ze zo graag met je op de foto willen. Dan denk ik aan het eind van de dag: wauw, dat dit allemaal gebeurt. Om die status in Europa te hebben, moet je een grote naam uit de Premier League zijn. Het is echt bizar."

Grote onbekende
Bij het Nederlandse publiek is hij een grote onbekende. Hubner komt uit Den Bosch, maar speelde nooit in de eredivisie. Hij vertrok op zijn zestiende naar Engeland waar hij in de jeugd van Premier League-club Wolverhampton Wanderers terechtkwam. Het eerste team haalde hij daar nooit.

Wachten op privacy instellingen...

Indonesië bood uitkomst, want door zijn interlandloopbaan belandde hij bij het Japanse Cerezo Osaka. Daar stokte de teller ook na acht duels, waarvan het merendeel als invaller. Zijn voetballoopbaan staat al met AL nog in de kinderschoenen. Toch is het goed voor een jetsetleven naast het veld, al kent dat leven ook een keerzijde.

Veel haat
"Die shoots, volgers en mooie evenementen zijn de mooie kant, maar ik krijg online ook erg veel haat over mij heen. Je krijgt de gekste dingen over je heen. Ik word regelmatig met de dood bedreigd. Het is niet normaal, maar ik probeer er gewoon mee te dealen. Dat gaat mij redelijk goed af. Het overgrote deel van de reacties is positief en daar focus ik mij op."

Want Hubner heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij probeert te slagen als profvoetballer. "In Europa heb ik niet de status die ik in Azië heb. Ik heb in Nederland alles nog te bewijzen. Dus ik moet zo veel mogelijk gaan spelen. Ik heb er echt zin in. Ik heb al te lang stilgestaan. Dit is wat ik het liefst doe."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!