Deze speler is een ster in Indonesië en heeft zelfs zijn eigen parfumlijn

Pas 21 jaar oud en al 3,8 miljoen volgers op Instagram. Fortuna Sittard-speler Justin Hubner is van een afstandje een doodnormale jongen uit Den Bosch, maar vanwege zijn Indonesische roots een superster in een voetbalgek land. Het levert de 15-voudig international veel op. Zowel positief als negatief. "Ik krijg ook regelmatig doodsbedreigingen."

Hubner was bij de Limburgse club deze zomer een van de opvallendste aankopen, zo niet dé opvallendste. Zijn sociale media staan vol met flitsende foto's die een Hollywood-bestaan schetsen. Van een eigen parfumlijn tot aan samenwerking met grote modemerken. Sterrenstatus

Het is allemaal onderdeel van zijn leven sinds hij begin 2024 zijn debuut maakte voor het nationale elftal van Indonesië. "Ik heb daar echt een sterrenstatus", zegt hij. "Je kan daar niet normaal over straat, je voelt jezelf net Ronaldo", zegt hij opgetogen tegen de NOS.

"Soms kan ik het ook niet helemaal geloven. Ik voel mij gewoon een normale jongen die voetbalt, maar daar kijken ze daar toch anders naar. Je ziet huilende mensen die achter je aan rennen, omdat ze zo graag met je op de foto willen. Dan denk ik aan het eind van de dag: wauw, dat dit allemaal gebeurt. Om die status in Europa te hebben, moet je een grote naam uit de Premier League zijn. Het is echt bizar." Grote onbekende

Bij het Nederlandse publiek is hij een grote onbekende. Hubner komt uit Den Bosch, maar speelde nooit in de eredivisie. Hij vertrok op zijn zestiende naar Engeland waar hij in de jeugd van Premier League-club Wolverhampton Wanderers terechtkwam. Het eerste team haalde hij daar nooit.

