Moeder van Rob Kemps overleden: 'We gaan je missen'

Vandaag om 21:23 • Aangepast vandaag om 22:00
Foto: Rob Kemps/Instagram.
De moeder van Snollebollekes-zanger en presentator Rob Kemps is overleden. Dat heeft Kemps vrijdagavond gedeeld in een bericht op Instagram. "We gaan je missen."
In een bericht met een aantal foto's staat hij stil bij het overlijden van zijn moeder. Het gaat om oude familiekiekjes tot recentere foto's. "Dag moeder, dank voor wie je was", schrijft hij bij de foto's met een hartje.

Onder het bericht stromen honderden steunbetuigingen binnen, ook van bekende Nederlanders. Zo wenst Danny de Munk hem sterkte en reageert Jamai Loman met een hartjes-emoji.

