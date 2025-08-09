Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden

Specialisten van het team Forensische Opsporing van de politie gaan deze zaterdag verder met het onderzoek in en rond het huis aan de Leemsbroek in Veldhoven waar vrijdagochtend een dode 34-jarige vrouw werd gevonden.

De 34-jarige echtgenoot van de vrouw is aangehouden. Hij meldde zichzelf rond kwart voor twaalf vrijdagochtend bij de politie met de boodschap dat zijn vrouw dood in hun huis lag.