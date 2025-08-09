Advertentie
Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden
Vandaag om 11:16 • Aangepast vandaag om 12:03
Specialisten van het team Forensische Opsporing van de politie gaan deze zaterdag verder met het onderzoek in en rond het huis aan de Leemsbroek in Veldhoven waar vrijdagochtend een dode 34-jarige vrouw werd gevonden.
De 34-jarige echtgenoot van de vrouw is aangehouden. Hij meldde zichzelf rond kwart voor twaalf vrijdagochtend bij de politie met de boodschap dat zijn vrouw dood in hun huis lag.
Agenten hebben haar daarna gevonden in de woning.
Kinderen ergens anders ondergebracht
De man wordt verhoord. De kinderen van het stel zijn ergens anders ondergebracht.
De politie heeft vrijdag bijna heel de dag onderzoek gedaan in en rond het huis. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van een speciale 3D-camera. Daarnaast hebben agenten sporen veiliggesteld. Die zullen nader worden onderzocht.
