In deze zwemplas kun je beter niet meer zwemmen

De provincie heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor zwemplas Hemelrijkse Waard in Lithoijen vanwege blauwalg. Deze bacteriën kunnen overlast en gezondheidsproblemen veroorzaken.

Zwemwaterlocaties worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies geven.

Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar - op eigen risico - nog wel mág. Een negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als er structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond.

Blauwalg

Blauwalgen komen van nature voor in het water, maar veroorzaken overlast als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Ze maken het water troebel en kunnen giftige stoffen afscheiden die schadelijk zijn voor mens en dier. Ook kan het gaan stinken en kunnen vissen door blauwalg sterven.