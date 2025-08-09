Navigatie overslaan
Bijna honderd huizen zonder stroom door brand in transformatorhuisje

Vandaag om 13:20 • Aangepast vandaag om 15:03
Bewoners van dertig appartementen aan de Landsteinerstraat in Tilburg hebben zaterdagmiddag hun woning moeten verlaten vanwege een smeulend transformatorhuisje. Zo'n 80 woningen zitten komende uren zonder stroom, laat energieleverancier Enexis weten.
Geschreven door
Peter de Bekker & Florence van der Molen

Uit het transformatorhuisje kwam veel rook. De brand in het transformatiehuisje was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak is nog onbekend.

De bewoners van het appartementencomplex moesten weg vanwege de rook, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Als het veilig is, mogen ze weer terug naar hun woning.

Enexis heeft de stroom van 81 huizen eraf gehaald. Het gaat om huizen in de Landsteinerstraat, Dunantstraat, het Salkplantsoen en de Tivolistraat. Een aantal onderdelen is intact gebleven, de rest moet vervangen worden. De Enexis-woordvoerder gaat ervan uit dat het nog een paar uur gaat duren voordat de elektriciteit weer terug is in de wijk.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

