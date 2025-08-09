Dertig appartementen ontruimd door brand in transformatorhuisje

Bewoners van dertig appartementen aan de Landsteinerstraat in Tilburg hebben zaterdagmiddag hun woning moeten verlaten vanwege een smeulend transformatorhuisje. Zo'n 80 woningen zitten komende uren zonder stroom, laat energieleverancier Enexis weten.

Uit het transformatorhuisje kwam veel rook. De brand in het transformatiehuisje was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak is nog onbekend.

De bewoners van het appartementencomplex moesten rond half één weg vanwege de rook, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Rond vier uur was het veilig en mochten ze weer terug naar hun woning.

Enexis heeft de stroom van 81 huizen eraf gehaald. Het gaat om huizen in de Landsteinerstraat, Dunantstraat, het Salkplantsoen en de Tivolistraat. Een aantal onderdelen is intact gebleven, de rest moet vervangen worden. De Enexis-woordvoerder gaat ervan uit dat het nog een paar uur gaat duren voordat de elektriciteit weer terug is in de wijk. De verwachting is dat dit duurt tot acht uur 's avonds.