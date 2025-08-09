Actiegroep wil dat vergunning voor 'herriesportterrein' wordt aangescherpt

Milieudefensie Eindhoven roept de gemeente op de vergunning voor het 'herriesportterrein' bij de Landsardplas flink aan te scherpen. De actiegroep vermoedt dat de sterk verhoogde PFOS-waarden (PFOS is een chemische stof die schadelijk is voor mensen en de natuur) in het water deels worden veroorzaakt door verbrandingsmotoren van speedboten, crossmotoren en karts.

De Landsardplas bevat 117 nanogram PFOS per liter, blijkt uit onderzoek van het Waterschap. Dat is liefst 270 keer meer dan de norm. Die waarde ligt ook aanzienlijk hoger dan die in nabijgelegen wateren zoals de Ekkersrijt en de omliggende slootjes. Omdat de plas in open verbinding staat met deze wateren, vermoedt Milieudefensie dat er sprake is van een lokale vervuilingsbron.

De verontreiniging raakt volgens de actiegroep ook de Oirschotse Heide, waar Defensie op 22 en 24 juli blusoefeningen uitvoerde. Daarbij werden met Chinook-helikopters grote waterzakken (ook wel Bambi Buckets genoemd) gevuld met water uit de Landsardplas en boven het heidegebied geleegd.

Drastisch schoner

"Niet oefenen brengt de Oirschotse Heide in gevaar vanwege het vuur, en wel oefenen brengt diezelfde heide in gevaar vanwege de PFOS", schrijft de actiegroep in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. “Het dilemma is alleen oplosbaar als het water van de Landsardplas drastisch schoner wordt.”

In de brief stelt Milieudefensie voor om de vergunning voor het recreatie- en motorsportterrein flink te beperken. De gemeente moet daarvoor de bedrijven een schadevergoeding geven, aldus de milieuactivisten.

Defensie is al op de hoogte gebracht van de zorgen van Milieudefensie. Michel van Kartcircuit 'De Landsard' zegt in een reactie niet bekend te zijn met deze brief. “De plas is door Defensie zelf al vervuild”, aldus de ondernemer.