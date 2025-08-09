Navigatie overslaan
Brand in twee woningen, bewoner raakt gewond

Vandaag om 14:04 • Aangepast vandaag om 15:03
Door brand in twee woningen in Bergen op Zoom is een van de bewoners gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk.
Florence van der Molen & Henk van Ingen
Geschreven door
Florence van der Molen & Henk van Ingen

De brand is vermoedelijk ontstaan in een schuur van een van de twee rijtjeshuizen. Het vuur is vervolgens overgeslagen naar de woning en daarna via de zolder ook naar het huis ernaast.

De brandweer zette hoogwerkers in voor de brand aan de Koperen Doos en probeerde te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Korte tijd later was de brand onder controle. De bewoners van beide huizen zijn geëvacueerd.

Aan buren en omstanders werd geadviseerd uit de rook te blijven.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

