Brand in twee woningen, bewoner raakt gewond

Door brand in twee woningen in Bergen op Zoom is een van de bewoners gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een schuur van een van de twee rijtjeshuizen. Het vuur is vervolgens overgeslagen naar de woning en daarna via de zolder ook naar het huis ernaast.

De brandweer zette hoogwerkers in voor de brand aan de Koperen Doos en probeerde te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Korte tijd later was de brand onder controle. De bewoners van beide huizen zijn geëvacueerd.

Aan buren en omstanders werd geadviseerd uit de rook te blijven.