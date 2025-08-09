Auto vliegt uit de bocht en belandt in de sloot: man aangehouden

Een auto is zaterdagmiddag op de Rijksweg in Geffen uit de bocht gevlogen, tegen een lantaarnpaal gebotst en in de sloot beland. De bestuurder is door de politie aangehouden, omdat hij vermoedelijk onder invloed was.

Het ongeluk gebeurde iets voor vier uur. De bestuurder reed vanuit Nuland richting Geffen toen hij vlak voor een rotonde uit de bocht vloog en tegen een lantaarnpaal botste. Door de klap is de lantaarnpaal uit de grond getrokken.

De bestuurder werd nagekeken in de ambulance, maar bleef ongedeerd. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Volgens de aanwezige politie was hij vermoedelijk onder invloed. De man zou ook zelf hebben toegegeven dat hij harder reed dan op die weg is toegestaan.

De auto wordt door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld en meegenomen.