Nederlaag voor NAC bij start van eredivisieseizoen: 2-0

NAC Breda heeft het bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen niet kunnen winnen van Feyenoord. De Rotterdammers waren in De Kuip met 2-0 te sterk.

NAC had het moeilijk in De Kuip. De ploeg kwam snel op achterstand en wist dat ook niet meer in te halen. Al in de derde minuut scoorde Sem Steijn door de bal uit een vrije trap kort over de muur in het doel te schieten.

Direct na de rust was het spits Ayase Ueda die voor een tweede treffer zorgde. Hij kreeg in de 55e minuut de bal na een geblokt schot van Steijn voor zijn voeten en verdubbelde de score: 2-0.