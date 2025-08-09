Flitsend PSV begint ijzersterk aan het nieuwe seizoen

PSV is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen. De landskampioen kende zaterdagavond in het Philips Stadion geen enkele moeite met Sparta Rotterdam: 6-1. Door de ruime winst staat PSV direct aan kop in de Eredivisie.

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal vorige week was het nog niet heel erg overtuigend wat PSV liet zien. Er werd dan wel met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles, maar het spel was niet groots. Tijdens de competitiestart tegen Sparta Rotterdam was het voetbal veel beter. De gasten uit Rotterdam deden namelijk wat je tegen PSV niet moet doen: ruimte weggeven.

Al in de derde minuut opende Ruben van Bommel de stand, waarbij PSV-huurling Joël Drommel er niet goed uitzag. Een goal tijdens zijn competitiedebuut dus, iets wat vader Mark ook lukte in het shirt van PSV. Mark van Bommel was zaterdagavond aandachtig toeschouwer in het Philips Stadion, net als de opa van Ruben: Bert van Marwijk.

De 1-0 bleef ondanks een aanvallend PSV lange tijd op het scorebord staan, totdat Ivan Perisic in de 40ste minuut volledig vrijstaand een corner van Joey Veerman binnenkopte. Dat was niet de ruststand, want in de extra tijd van de eerste helft schoot Sergiño Dest na een goede aanval snoeihard de 3-0 tegen de touwen.

De wedstrijd was in de eerste helft al beslist, maar PSV nam na rust geen gas terug. Binnen 5 minuten was het al 4-0 door een lage schuiver van Joey Veerman. Het was daarna wachten op de 5-0, maar na iets meer dan uur spelen sloegen de gasten voor het eerst toe. Centrale verdediger Yarek Gasiorowski raakte de bal kwijt en daardoor kon Shunsuke Mito alleen af op doelman Matej Kovár. De Japanner behield het overzicht en bediende Sayfallah Ltaief: 4-1.

De vijfde Eindhovense treffer viel in de 70ste minuut en kwam op naam van invaller Guus Til. De middenvelder schoot een passje van Perisic met overtuiging achter Drommel. Daarmee was het nog niet genoeg voor PSV, want niet veel later zette Gasiorowski zijn hoofd achter een perfecte bal van Veerman: 6-1. Pas in de allerlaatste minuut nog een gevaarlijk moment van de gasten, maar Kovar tikte een schot met een knappe reflex over zijn goal.