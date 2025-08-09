Grote brand bij autosloperij: 40 auto's in brand

Bij een autosloperij aan de Maalbergenstraat in Wernhout staan veertuig auto's in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer heeft opgeschaald naar 'grote brand' en is aanwezig met meerdere voertuigen, een hoogwerker en extra watertransport.

De brandende auto's staan aan de achterkant van de sloperij. De brandweer heeft deze voertuigen weten te isoleren, waardoor het vuur zich niet verder kan verspreiden.

Rond half elf werden de laatste brandende voertuigen nog nageblust. "De auto's moeten een voor een afgeblust worden. Dit gaat nog wel enige tijd in beslag nemen", meldt de Veiligheidsregio.

Op het terrein van het bedrijf, dat zo'n tienduizend vierkante meter groot is, staan meer dan vijfhonderd auto's. Er staat ook een grote loods. Daar is volgens de Veiligheidsregio geen sprake van brand geweest.