Veertig auto's in vlammen op bij brand autosloperij

Gisteren om 22:07 • Aangepast vandaag om 08:18
Bij een autosloperij aan de Maalbergenstraat in Wernhout vatten zaterdagavond veertig auto's vlam. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer schaalde op en was aanwezig met meerdere voertuigen, een hoogwerker en extra watertransport.
Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

De brandende auto's stonden aan de achterkant van de sloperij. De brandweer wist deze voertuigen te isoleren, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden.

Rond halfelf werden de laatste brandende voertuigen nog nageblust. "Dit moest een voor een gebeuren, dus dat nam nog enige tijd in beslag", meldde de Veiligheidsregio.

Op het terrein van het bedrijf, dat zo'n tienduizend vierkante meter groot is, stonden meer dan vijfhonderd auto's. Er staat ook een grote loods op het terrein. Daar is volgens de Veiligheidsregio geen sprake van brand geweest.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

