Bosz ziet geweldige dingen bij PSV, maar is ook kritisch op zijn ploeg

De eerste competitiewedstrijd met 6-1 winnen van Sparta Rotterdam en daarmee al direct koploper in de Eredivisie. PSV-trainer Peter Bosz was over een heleboel dingen tevreden, maar toonde zich ook kritisch. “Er zullen wedstrijden komen waarbij er ploegen zijn die onze fouten afstraffen.”

Bosz begon zaterdagavond laat positief aan de persconferentie. “Zes keer scoren in de eerste thuiswedstrijd is natuurlijk goed, daar ben ik heel blij mee. Ik heb geweldige dingen gezien in balbezit en er waren mooie goals. Maar juist de tegengoal laat zien dat we er nog lang niet zijn. Op het moment dat we balverlies lijden, staat het niet goed achterin. Beide backs stonden hoog en de restverdediging was niet georganiseerd. We willen heel aanvallend voetballen, maar dat moet de organisatie wel goed zijn. Dat is een kwestie van gewenning en een betere afstemming.” Bosz ziet in aanvallend opzicht ook verbeterpunten. “Het eerste kwartier speelden we erg goed, maar daarna werd het heel slordig. Het was een soort ‘ren-je-rot-wedstrijd’. We moeten vaster zijn in balbezit, meer van kant wisselen en de tegenstander laten lopen. De openingen komen dan vanzelf. Bij de momenten dat we lang in balbezit waren, kregen we kansen.”

Over spits Alassane Pléa was zijn trainer tevreden, ook al scoorde de Fransman niet. “Met hem komen we op een andere manier aan voetballen dan vorig seizoen. Met Luuk de Jong was het zo dat je bijna blind een bal hoog voor de pot kon gooien. Ook van een slechte voorzet maakte hij een goede voorzet. Alassane kan ook goed koppen, maar hij vult het anders in. Het is een bijzondere speler.”

"Er gaat misschien wat bijkomen."

De komst van de Roemeense aanvaller Dennis Man van de Italiaanse club Parma is nog niet officieel, maar Bosz ziet er graag een offensieve speler bijkomen. “Ricardo Pepi was er dit keer niet bij en daardoor had ik maar twee aanvallers op de bank. Dat is relatief weinig, bijvoorbeeld in een wedstrijd dat je jongens rust wil geven of geen risico wil nemen. Drie aanvallers is voldoende, maar er gaat misschien wat bijkomen.”

Een spandoek van de supporters van PSV. (Foto: Leon Voskamp)

Wie ook ruimte voor verbetering ziet is verdediger Ryan Flamingo. “Bij de tegengoal stond het niet goed, daar gaan we naar kijken. Het moet beter. We willen de nul houden en met nog meer goals winnen.” Met zijn 22 jaar is de jeugdinternational inmiddels uitgegroeid tot de leider centraal achterin. Naast hem staat nieuweling Yarek Gasiorowski, die over is gekomen van Valencia. “Een supergoede speler. Hij spreekt alleen geen Nederlands of Engels, dus we zijn er heel erg mee bezig om elkaar goed te begrijpen. Ook de andere nieuwe spelers bij PSV zijn aanwinsten. Er waait een frisse wind, ze hebben het goed gedaan.”