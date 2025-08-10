Vandalen steken fiets in brand die tegen flat staat

Vandalen hebben zaterdagnacht een fiets in brand gestoken die tegen een laag balkon van een flat aan de Haagstraat in Valkenswaard stond. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Het ging om een niet-elektrische fiets.

De politie kwam met drie auto's naar de Haagstraat en heeft de fiets geblust. Het balkon liep bij de brand roetschade op. Nakijken

De brandweer heeft het appartement nagekeken en heeft de smeulende restanten van de fiets met een gieter nageblust.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.