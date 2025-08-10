Navigatie overslaan

Vandalen steken fiets in brand die tegen flat staat

Vandaag om 05:41
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
nl
Vandalen hebben zaterdagnacht een fiets in brand gestoken die tegen een laag balkon van een flat aan de Haagstraat in Valkenswaard stond. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Het ging om een niet-elektrische fiets.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De politie kwam met drie auto's naar de Haagstraat en heeft de fiets geblust. Het balkon liep bij de brand roetschade op.

Nakijken
De brandweer heeft het appartement nagekeken en heeft de smeulende restanten van de fiets met een gieter nageblust.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!