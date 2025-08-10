Mishandeling op homo-ontmoetingsplek: gemeente plaatst waarschuwingsborden

De gemeente heeft op de parkeerplaats aan de Provinciale Weg Zuid in Reek digitale waarschuwingsborden geplaatst. Eerder deze week riep de politie getuigen op zich te melden naar aanleiding van een mishandeling op die plek die bekendstaat als homo-ontmoetingsplaats.

Bij de getuigenoproep had de politie een LHBTQI+-vlag afgebeeld, maar de politie kon volgens Dtv Nieuws vrijdag niet bevestigen dat het ook daadwerkelijk om homogeweld gaat. De mishandeling wordt momenteel onderzocht door de recherche.

Op de digitale matrixborden worden mensen gewaarschuwd alert te zijn. “In geval van bedreiging of onveilig gevoel, bel de politie.” Ook wordt voorbijgangers gewezen op de mogelijkheid om anoniem melding te doen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).